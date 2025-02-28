"Араз-Нахчыван" и "Нефтчи" вышли в полуфинал

Сегодня завершилась четвертьфинальная стадия Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках ответных матчей состоялись две игры.

Обе встречи прошли в Баку.

"Зиря" приняла "Араз-Нахчыван". Гости, одержавшие победу с минимальной разницей в первом матче, старались сохранить свое преимущество, а команда Рашада Садыхова хотела взять реванш. Судьбу встречи решили два пенальти, реализованные Фелипе Сантосом в первом тайме. "Араз-Нахчыван" победил 2:0, вышел в полуфинал и сыграет с "Карабахом".

В последнем четвертьфинальном поединке "Нефтчи" принял "Кяпаз" дома. Представитель столицы, одержавший победу на выезде с разницей в два безответных мяча, практически решил задачу по выходу в полуфинал перед ответной игрой. Дома "нефтяники" одержали более скромную победу - 1:0 и стали соперником "Сабаха" в полуфинале.

Отметим, что в первый день ответных матчей в полуфинал вышли "Сабах" и "Карабах".

Кубок Азербайджана

1/4 финала, ответные матчи

28 февраля (пятница)

16:00 "Зиря" - "Араз-Нахчыван" - 0:2

Гол: Фелипе Сантос (3, пенальти, 45, пенальти)

Судья: Ингилаб Мамедов

"Зиря": 13. Айдын Байрамов, 7. Мегсед Исаев, 32. Гисмет Алыев (ж), 8. Исмаил Ибрагимли, 4. Руан Ренато, 23. Рафаэль Утциг, 3. Анге Муцинзи, 15. Пьер Зебли, 18. Жуниор Мартинс, 6. Эльдар Гулиев, 19. Салифу Сума

Запасные: 41. Анар Назиров, 97. Тьягу Силва, 21. Гаджиага Гаджилы, 16. Фуад Байрамов, 14. Эльчин Алиджанов, 11. Рустам Ахмедзаде, 5. Стефан Ака, 90. Давит Волков, 10. Гиорги Папунашвили, 70. Исса Джибрила, 17. Айрон Гомис

Главный тренер: Рашад Садыхов

"Араз-Нахчыван": 12. Кристиан Аврам, 5. Гара Гараев, 34. Урфан Аббасов (к), 2. Славик Алхасов, 24. Мустафа Ахмедзаде, 29. Вандерсон Мело, 17. Иссуф Паро, 23. Нуно Родригес, 4. Игор Рибейро, 97. Фелипе Сантос, 10. Бернардо Диас

Запасные: 94. Тарлан Ахмедли, 3. Бахтияр Гасанализаде, 6. Вадим Абдуллаев, 7. Ульви Искендеров, 22. Эльчин Мустафаев, 20. Туран Велизаде, 11. Байрамали Гурбанов, 71. Санан Агаларов, 21. Сесар Меза Колли, 8. Карлос Жатоба, 9. Айюб Аллаш

Главный тренер: Эльмар Бахшиев

Стадион спортивного комплекса "Зиря"

Первая игра - 0:1

19:30. "Нефтчи" - "Кяпаз" - 1:0

Гол: Бассала Самбу (27)

Красная карточка: Бассала Самбу (61)

Судья: Рашад Ахмедов

"Нефтчи": 93. Рза Джафаров (к), 8. Эмин Махмудов, 3. Ходжат Хагверди, 19. Азер Салахлы, 13. Эмиль Сафаров, 99. Эрвин Коффи, 44. Юри Матиас, 24. Мустафа Сек, 9. Бассала Самбу, 18. Рёносукэ Охори, 11. Алекс Фернандес

Запасные: 1. Эмиль Балаев, 30. Рустам Самигуллин, 10. Филип Озобич, 17. Рахман Гаджиев, 7. Азер Алиев, 4. Эльвин Джамалов, 90. Рамиль Шейдаев, 91. Агададаш Сальянски, 47. Мурад Мамедов, 14. Эдвин Куч, 22. Дембо Дарбо, 20. Альфа Конте

Главный тренер: Самир Абасов

"Кяпаз": 1. Рожерио Сантос, 2. Илькин Киртымов (к), 7. Эхтирам Шахвердиев, 12. Туран Манафов, 8. Эльмир Тагиев, 9. Луис Пачу, 29. Диого Вердаска, 28. Рати Ардазишвили, 11. Трент Бухагиар, 10. Карим Лкоча, 88. Шеврони Мабатшоев

Запасные: 22. Мамед Гусейнов, 18. Эльгюн Байрамов, 99. Али Самедов, 70. Ниджат Сулейманов, 6. Немат Мусаев, 21. Джамал Джафаров, 17. Умид Самедов, 19. Садык Шафиев, 26. Вальдемар Алмейда, 78. Егор Хвалько

Главный тренер: Азер Багиров

"Нефтчи Арена"

Первая игра - 2:0