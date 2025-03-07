В Баку стартовал 2-й день Кубка мира по спортивной гимнастике

На Национальной гимнастической арене в Баку продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на Кубке мира Азербайджан среди мужчин представляют Никита Симонов (обручи), Иван Тихонов (перекладина), Расул Ахмедзаде (вольные упражнения, скакалка), Мансум Сафаров (прыжки с шестом, перекладина), Мурад Агарзаев (вольные упражнения), Рамин Дамиров (параллельные брусья), а среди женщин - Назенин Теймурова (во всех 6 видах) и Дениз Алиева (во всех 6 видах).

По итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысшие результативные показатели, будет вручен традиционный Кубок AGF TROPHY.