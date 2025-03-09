https://news.day.az/sport/1735621.html В Баку стартовал последний день Кубка мира по спортивной гимнастике - ФОТО На Национальной арене гимнастике в Баку продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.
В Баку стартовал последний день Кубка мира по спортивной гимнастике - ФОТО
На Национальной арене гимнастике в Баку продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.
Как передает Day.Az, сегодня стартовал последний день соревнований.
На соревнованиях Азербайджан представляют: среди мужчин - Никита Симонов (кольца), Иван Тихонов (перекладина), Расул Ахмедзаде (вольные упражнения, конь-махи), Мансум Сафаров (опорный прыжок, перекладина), Мурад Агарзаев (вольные упражнения), Рамин Демиров (параллельные брусья); среди женщин - Дениз Алиева (в 4 дисциплинах).
По итогам четырехдневных соревнований гимнастам, набравшим наивысшие баллы, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.
Кубок мира завершится 9 марта.
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