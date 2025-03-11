Футболист "Кяпаза" вызван в сборную Таджикистана

Футболист азербайджанской футбольной команды "Кяпаз" Шервони Мабатшоев вызван в сборную Таджикистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что полузащитник приглашен в национальную команду на ближайшие два матча.

Сборная Таджикистана 20 марта проведет товарищеский матч против Беларуси. Через пять дней ей предстоит встретиться со сборной Тимор-Лесте в отборочном этапе Кубка Азии-2027.

Отметим, что обе встречи пройдут в Душанбе.