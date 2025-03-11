https://news.day.az/sport/1736085.html Футболист "Кяпаза" вызван в сборную Таджикистана Футболист азербайджанской футбольной команды "Кяпаз" Шервони Мабатшоев вызван в сборную Таджикистана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что полузащитник приглашен в национальную команду на ближайшие два матча. Сборная Таджикистана 20 марта проведет товарищеский матч против Беларуси.
Футболист "Кяпаза" вызван в сборную Таджикистана
Футболист азербайджанской футбольной команды "Кяпаз" Шервони Мабатшоев вызван в сборную Таджикистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что полузащитник приглашен в национальную команду на ближайшие два матча.
Сборная Таджикистана 20 марта проведет товарищеский матч против Беларуси. Через пять дней ей предстоит встретиться со сборной Тимор-Лесте в отборочном этапе Кубка Азии-2027.
Отметим, что обе встречи пройдут в Душанбе.
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