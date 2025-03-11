Азербайджанские дзюдоисты готовятся к участию в турнире «Большой шлем» в Чехии

Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в олимпийском тренировочном лагере, организованном Европейским союзом дзюдо в чешском городе Нимбурк.

Как Как передает Day.Az, в Федерации дзюдо сообщили, что в подготовке приняли участие 19 членов национальных сборных (9 мужчин, 10 женщин).

Старшим тренером мужской сборной является Роберт Кравчик, главным тренером женской команды - Амина Абдуллатиф.

Целью учебно-тренировочного сбора является подготовка к турниру "Большого шлема" в Тбилиси 21-23 марта, а также к другим предстоящим международным соревнованиям.

Отметим, что олимпийский тренировочный лагерь завершится 17 марта.