https://news.day.az/sport/1736161.html Азербайджанские дзюдоисты готовятся к участию в турнире «Большой шлем» в Чехии - ФОТО Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в олимпийском тренировочном лагере, организованном Европейским союзом дзюдо в чешском городе Нимбурк. Как Как передает Day.Az, в Федерации дзюдо сообщили, что в подготовке приняли участие 19 членов национальных сборных (9 мужчин, 10 женщин).
Азербайджанские дзюдоисты готовятся к участию в турнире «Большой шлем» в Чехии - ФОТО
Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в олимпийском тренировочном лагере, организованном Европейским союзом дзюдо в чешском городе Нимбурк.
Как Как передает Day.Az, в Федерации дзюдо сообщили, что в подготовке приняли участие 19 членов национальных сборных (9 мужчин, 10 женщин).
Старшим тренером мужской сборной является Роберт Кравчик, главным тренером женской команды - Амина Абдуллатиф.
Целью учебно-тренировочного сбора является подготовка к турниру "Большого шлема" в Тбилиси 21-23 марта, а также к другим предстоящим международным соревнованиям.
Отметим, что олимпийский тренировочный лагерь завершится 17 марта.
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