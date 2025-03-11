https://news.day.az/sport/1736161.html

Азербайджанские дзюдоисты готовятся к участию в турнире «Большой шлем» в Чехии - ФОТО

Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в олимпийском тренировочном лагере, организованном Европейским союзом дзюдо в чешском городе Нимбурк. Как Как передает Day.Az, в Федерации дзюдо сообщили, что в подготовке приняли участие 19 членов национальных сборных (9 мужчин, 10 женщин).