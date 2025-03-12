10 шагов до финиша: "Карабах" ждет встречи с "Нефтчи"

Премьер-лига Азербайджана по футболу приближается к концу. До окончания чемпионата осталось всего 10 туров.

İdman.biz сравнил ситуацию в 10 шагах от финиша с прошлым сезоном.

10 числа, в 10 шагах

При взгляде на турнирную таблицу XXVI тура сезона 2023/24 первой бросается в глаза дата. Интересно, что и год назад тур закончился 10 марта. Это значит, что 10 команд через 365 дней также в этот день остановились в десяти турах от финиша. По сравнению с прошлым сезоном, на этот раз среди участников не "Габала", а "Шамахы".

Неизменный лидер, сократившаяся разница

Спустя год лидер не поменялся. "Карабах" и в прошлом сезоне, и сейчас впереди всех, в 10 шагах от финиша. Интересно, что у команды Гурбана Гурбанова такие же показатели - снова 63 очка, набранных при 20 победах, трех ничьих и трех поражениях. Хотя разница в мячах немного изменилась, это не меняет общую картину. Агдамская команда забила меньше голов, но и пропустила меньше. Единственное изменение связано с разницей в очках с преследователями. Год назад агдамская команда, опережавшая ближайшего соперника на 24 очка за 10 шагов до финиша, теперь имеет преимущество в два раза меньше. На этот раз лидер опережает ближайшего преследователя всего на 12 баллов. На самом деле, хотя разница на самом деле все равно впечатляющая, по сравнению с прошлым годом она кажется маленькой.

Преследователи изменились

Если говорить о преследователях, то их список претерпел значительные изменения. "Сумгайыт", занимавший в это время второе место в прошлом году, теперь практически борется за то, чтобы остаться в Премьер-лиге. "Нефтчи" находится недалеко от опасной зоны. "Сабаил", входивший в пятерку лучших, сейчас думает только о том, чтобы уйти с последнего места. "Сабах" как будто оказался в вакууме. Бакинский клуб, похоже, далек и от наград, и от опасности.

Новый дух в Премьер-лиге

Вместо этого среди преследователей лидера появились новые названия. Да, "Зиря" была серебряным призером прошлого сезона и по-прежнему занимает второе место. Год назад команда Рашада Садыхова была шестой, отставая на 27 очков, но сейчас она отстает от "Карабаха" всего на четыре победы. "Зиря" ждет борьба за награды. В это время в прошлом сезоне "Араз-Нахчыван" и "Туран Товуз", находившиеся в нижней четверке, придали чемпионату новую конкуренцию и новый дух. Обе команды горят желанием дебютировать в еврокубках.

Единственная команда, похожая на "Карабах"

При сравнении соответствующих периодов двух сезонов только две команды находятся в одинаковом положении. Мы отметили, что "Карабах" по-прежнему лидер. Стабильность агдамского клуба наблюдается и у "Кяпаза". Представитель Гянджи по-прежнему находится в самом низу турнирной таблицы - на девятом месте. Конечно, представителям Запада по-прежнему предстоит тяжелая борьба за то, чтобы остаться в элите.

Плохой пример для "Сабаила"

Если говорить о "подвале" турнирной таблицы год назад, то "Габала", занимавшая тогда последнее место, в 10 шагах от финиша, в итоге вылетела в Первую лигу. Может показаться, что это плохой пример для "Сабаила". Но в отличие от "Габалы" представитель столицы отстает от "Кяпаза" всего на четыре очка, а не на 12.

Когда нападающие "спят"

В обоих сезонах игрок "Карабаха" был лидером списка бомбардиров. Год назад лучшим бомбардиром был Олавио Жуниньо, забивший 15 голов. На этот раз самый результативный игрок забил на четыре гола меньше. Причина этого понятна. Ведь Леандро Андраде, в отличие от Жуниньо, является полузащитником, а не нападающим. Тот факт, что он опережает всех остальных, говорит о том, что нападающие "спят". Такое ощущение, что с уходом Жуниньо в Премьер-лиге не осталось ни одного нападающего, умеющего забивать голы.

Когда определится чемпион?

Год назад "Карабах", лидировавший в соответствующем периоде с разницей в 24 очка, отпраздновал досрочное чемпионство. Команда Гурбанова завоевала золото в XXVIII туре - за восемь туров до финиша. Однако на этот раз чемпион в начале четвертого круга не определится. Учитывая, что разница всего в 12 очков, а также расписание игр, можно сделать прогноз о том, когда "Карабах" выиграет свое 12-е чемпионство. Команда Гурбанова, скорее всего, сделает это в XXXI туре, за пять туров до конца.

Потому что вполне реально, что разрыв между "Карабахом" и "Зиря" в ближайшие пять туров увеличится как минимум на три очка. В этот период городскому клубу предстоит встретиться с командами "Сабах", "Шамахы", "Карабах", "Нефтчи" и "Сумгайыт". Не исключено, что "Зиря" потеряет 5-6 очков. В следующих пяти турах лидеру предстоит встретиться с "Кяпазом", "Туран Товузом", "Зиря", "Сабаилом" и "Нефтчи". Конечно, первоначальные ожидания могут измениться, и чемпионство может состояться относительно рано или поздно. Но более реалистичным кажется вариант, что "Карабах" выиграет свою 12-ю золотую медаль в азербайджанском дерби против "Нефтчи" в XXXI туре.

Отметим, что предстоящие матчи XXVII тура пройдут 14-16 марта и завершат III круг.

Сезон 2023/24

1 Карабах 26 20 3 3 68-22 63 2 Сумгайыт 26 10 9 7 25-30 39 3 Сабах 26 10 7 9 37-31 37 4 Нефтчи 25 10 7 9 31-29 37 5 Сабаил 26 10 7 9 39-38 37 6 Зиря 26 9 9 8 19-17 36 7 Туран Товуз 26 9 8 9 40-35 35 8 Араз-Нахчыван 26 8 7 11 26-35 31 9 Кяпаз 26 7 6 13 28-45 27 10 Габала 26 4 3 19 19-50 15

Лучший бомбардир: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 15 голов.

Сезон 2024/25

1 Карабах 26 20 3 3 65-16 63 2 Зиря 26 16 3 7 43-21 51 3 Араз-Нахчыван 26 13 7 6 26-21 46 4 Туран Товуз 26 11 10 5 32-28 43 5 Сабах 26 7 13 6 35-33 34 6 Шамахы 26 6 9 10 24-31 27 7 Нефтчи 26 6 7 13 23-34 25 8 Сумгайыт 26 7 4 13 18-35 25 9 Кяпаз 26 6 4 16 22-53 22 10 Сабаил 26 4 6 16 20-39 18

Лучший бомбардир: Леандро Андраде ("Карабах") - 11 голов.