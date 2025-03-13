https://news.day.az/sport/1736936.html Азербайджанский борец завоевал "серебро" ЧЕ Азербайджанский борец Зия Бабашев стал серебряным призером чемпионата Европы U-23, проходящего в столице Албании Тиране. Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступавший в весовой категории 63 кг, проиграл Виталию Еременко из Молдовы со счетом 1:3.
Азербайджанский борец завоевал "серебро" ЧЕ
Азербайджанский борец Зия Бабашев стал серебряным призером чемпионата Европы U-23, проходящего в столице Албании Тиране.
Как сообщает Day.Az, спортсмен, выступавший в весовой категории 63 кг, проиграл Виталию Еременко из Молдовы со счетом 1:3.
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