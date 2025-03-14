Леклер показал лучший результат на второй практике Гран-при Австралии

В Мельбурне завершилась вторая свободная практика Гран-при Австралии.

Как передает Day.Az, лучший результат показал пилот "Феррари" Шарль Леклер, а второе место занял гонщик "Макларена" Оскар Пиастри. Замкнул тройку лидеров ещё один представитель команды "Макларен" Ландо Норрис.

Новичок "Феррари" Льюис Хэмилтон финишировал пятым, в то время как действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из "Ред Булл" оказался на седьмой позиции.

Результаты второй свободной практики Гран-при Австралии:

Шарль Леклер ("Феррари") - 1:16.439. Оскар Пиастри ("Макларен") - +0.124. Ландо Норрис ("Макларен") - +0.141. Юки Цунода ("Рейсинг Буллз") - +0.345. Льюис Хэмилтон ("Феррари") - +0.420. Исак Хаджар ("Рейсинг Буллз") - +0.580. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - +0.624. Нико Хюлькенберг ("Кик-Заубер") - +0.722. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") - +0.840. Джордж Расселл ("Мерседес") - +0.843. Карлос Сайнс ("Уильямс") - +0.863. Александер Албон ("Уильямс") - +0.863. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") - +0.891. Джек Дуэн ("Альпин") - +0.955. Пьер Гасли ("Альпин") - +1.054. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - +1.195. Лиам Лоусон ("Ред Булл") - +1.201. Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер") - +1.408. Эстебан Окон ("Хаас") - +1.595. Оливер Берман ("Хаас") - участие не принимал.