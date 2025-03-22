Стартовали первые матчи отборочного этапа ЧМ-2026 по футболу

Сегодня стартовали матчи отборочного этапа ЧМ-2026 по футболу в европейской зоне.

Как передает Day.Az, в первый игровой день состоялось 6 встреч.

Матчи прошли в группах G, H и K.

21 марта

Группа H

21:00 Кипр - Сан-Марино 2:0

23:45 Румыния - Босния и Герцеговина 0:1

Группа G

23:45 Мальта - Финляндия 0:1

23:45 Польша - Литва 1:0

Группа K

23:45 Андорра - Латвия 0:1

23:45 Англия - Албания 2:0.

Отметим, что встречи группы D, в которой выступает сборная Азербайджана, начнутся 5 сентября.