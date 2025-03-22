https://news.day.az/sport/1739072.html Стартовали первые матчи отборочного этапа ЧМ-2026 по футболу - ФОТО - ВИДЕО Сегодня стартовали матчи отборочного этапа ЧМ-2026 по футболу в европейской зоне. Как передает Day.Az, в первый игровой день состоялось 6 встреч. Матчи прошли в группах G, H и K. 21 марта Группа H 21:00 Кипр - Сан-Марино 2:0 23:45 Румыния - Босния и Герцеговина 0:1 Группа G 23:45 Мальта - Финляндия 0:1 23:45 Польша - Литва 1:0 Группа K
Стартовали первые матчи отборочного этапа ЧМ-2026 по футболу - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня стартовали матчи отборочного этапа ЧМ-2026 по футболу в европейской зоне.
Как передает Day.Az, в первый игровой день состоялось 6 встреч.
Матчи прошли в группах G, H и K.
21 марта
Группа H
21:00 Кипр - Сан-Марино 2:0
23:45 Румыния - Босния и Герцеговина 0:1
Группа G
23:45 Мальта - Финляндия 0:1
23:45 Польша - Литва 1:0
Группа K
23:45 Андорра - Латвия 0:1
23:45 Англия - Албания 2:0.
Отметим, что встречи группы D, в которой выступает сборная Азербайджана, начнутся 5 сентября.
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