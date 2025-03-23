Сборная Азербайджана обыграла Молдову в Турции

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу одержала победу в товарищеском матче над командой Молдовы в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча завершилась со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в первом тайме: на 18-й минуте отличился Орудж Мамедов, а на 25-й - Садыг Шафиев. Таким образом, дебют Айхана Аббасова на посту главного тренера оказался успешным.

Отметим, что в рамках сбора, который продлится до 26 марта, следующий тестовый матч состоится 25 марта. Соперником нашей команды станет Северная Македония.