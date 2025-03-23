Сборная Азербайджана проиграла Беларуси

В Минске юношеская сборная Азербайджана U-17 провела свой первый товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда встретилась со своими сверстниками из сборной Беларуси.

Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

Отметим, что команды встретятся снова в рамках второго товарищеского матча 26 марта.