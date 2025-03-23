https://news.day.az/sport/1739350.html Сборная Азербайджана проиграла Беларуси В Минске юношеская сборная Азербайджана U-17 провела свой первый товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда встретилась со своими сверстниками из сборной Беларуси. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.
Сборная Азербайджана проиграла Беларуси
В Минске юношеская сборная Азербайджана U-17 провела свой первый товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда встретилась со своими сверстниками из сборной Беларуси.
Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.
Отметим, что команды встретятся снова в рамках второго товарищеского матча 26 марта.
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