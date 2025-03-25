Сборная Азербайджана сыграет с командой Северной Македонии

Сегодня футбольная сборная Азербайджана U-21, находящаяся на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье, проведет свой второй контрольный матч.

Как передает Day.Az, U-21 встретится со сборной Северной Македонии соответствующей возрастной группы. Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в первом матче, состоявшемся 22 марта, сборная Азербайджана одержала победу над командой Молдовы со счетом 2:0.