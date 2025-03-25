https://news.day.az/sport/1739713.html Сборная Азербайджана сыграет с командой Северной Македонии Сегодня футбольная сборная Азербайджана U-21, находящаяся на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье, проведет свой второй контрольный матч. Как передает Day.Az, U-21 встретится со сборной Северной Македонии соответствующей возрастной группы. Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Сборная Азербайджана сыграет с командой Северной Македонии
Сегодня футбольная сборная Азербайджана U-21, находящаяся на учебно-тренировочных сборах в турецкой Анталье, проведет свой второй контрольный матч.
Как передает Day.Az, U-21 встретится со сборной Северной Македонии соответствующей возрастной группы. Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Отметим, что в первом матче, состоявшемся 22 марта, сборная Азербайджана одержала победу над командой Молдовы со счетом 2:0.
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