Сегодня определятся итоги XXVIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана
Сегодня в рамках XXVIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся два матча.
Как передает Day.Az, первым на поле выйдут команды "Кяпаз" и "Сабаил". Игра пройдет на Товузском городском стадионе и начнется в 16:00. На данный момент "Кяпаз" располагается на 9-м месте с 23 очками, а "Сабаил" с 18 баллами занимает последнюю строчку турнирной таблицы.
Заключительный матч тура пройдет на стадионе Спортивного комплекса Зиря, где встретятся "Зиря" и "Шамахы". Игра начнется в 18:00. "Зиря" находится на 2-й позиции с 52 очками, а "Шамахы" занимают 8-е место с 28 очками.
Мисли Премьер-лига Азербайджана
XXVIII тур
16:00 "Кяпаз" - "Сабаил"
Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Зохраб Аббасов, Кямран Алиев
VAR: Ниджат Исмайыллы
AVAR: Парвин Талибов
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Товузский городской стадион
18:00 "Зиря" - "Шамахы"
Судьи: Кямал Умудлу, Вусал Мамедов, Эльшад Абдуллаев, Кямранбей Рагимов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Стадион Спортивного комплекса "Зиря"
Напомним, что в предыдущих матчах тура "Карабах" одержал выездную победу над "Туран Товуз" с разгромным счётом 1:4. В матчах "Нефтчи" - "Араз-Нахчыван" (1:1) и "Сумгайыт" - "Сабах" (3:3) были зафиксированы ничьи.
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