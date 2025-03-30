Сегодня определятся итоги XXVIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня в рамках XXVIII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся два матча.

Как передает Day.Az, первым на поле выйдут команды "Кяпаз" и "Сабаил". Игра пройдет на Товузском городском стадионе и начнется в 16:00. На данный момент "Кяпаз" располагается на 9-м месте с 23 очками, а "Сабаил" с 18 баллами занимает последнюю строчку турнирной таблицы.

Заключительный матч тура пройдет на стадионе Спортивного комплекса Зиря, где встретятся "Зиря" и "Шамахы". Игра начнется в 18:00. "Зиря" находится на 2-й позиции с 52 очками, а "Шамахы" занимают 8-е место с 28 очками.

Мисли Премьер-лига Азербайджана

XXVIII тур

16:00 "Кяпаз" - "Сабаил"

Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Зохраб Аббасов, Кямран Алиев

VAR: Ниджат Исмайыллы

AVAR: Парвин Талибов

Судья-инспектор: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Товузский городской стадион

18:00 "Зиря" - "Шамахы"

Судьи: Кямал Умудлу, Вусал Мамедов, Эльшад Абдуллаев, Кямранбей Рагимов

VAR: Алияр Агаев

AVAR: Зейнал Зейналов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

Стадион Спортивного комплекса "Зиря"

Напомним, что в предыдущих матчах тура "Карабах" одержал выездную победу над "Туран Товуз" с разгромным счётом 1:4. В матчах "Нефтчи" - "Араз-Нахчыван" (1:1) и "Сумгайыт" - "Сабах" (3:3) были зафиксированы ничьи.