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Чемпионат Европы: Азербайджанский дзюдоист выиграл бронзу

В Подгорице (Черногория) продолжается чемпионат Европы по дзюдо. Во второй день соревнований на татами вышли пятеро представителей сборной Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в весовой категории до 81 кг Зелим Цкаев завоевал бронзовую медаль, одержав победу над Петру Пеливаном (Молдова).