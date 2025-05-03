https://news.day.az/sport/1749831.html Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО Азербайджанский кикбоксер Акиф Гулузаде провел свой очередной бой в ONE Championship. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш представитель выступил в бойцовской серии организации - турнире ONE Fight Nights.
Азербайджанский кикбоксер победил в Бангкоке - ВИДЕО
Азербайджанский кикбоксер Акиф Гулузаде провел свой очередной бой в ONE Championship.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш представитель выступил в бойцовской серии организации - турнире ONE Fight Nights.
В поединке, проходившем в Бангкоке, столице Таиланда, Гулузаде встретился с американским спортсменом Шоном Климако в наилегчайшей весовой категории. Наш 19-летний спортсмен одержал победу в этом бою.
Отметим, что Гулузаде официально одержал свою четвертую победу в ONE Friday Fight", еженедельной серии боев OneChampionship.
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