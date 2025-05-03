Сулейман Шукюров оспорит бронзу "Большого шлема"

В Душанбе (Таджикистан) продолжаетс турнир "Большого шлема" по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй день соревнований выступают два наших спортсмена.

Вусал Галандарзаде (73 кг) вступил в борьбу со второго круга, победив Юнлонга Гоу (Китай). В четвертьфинале он уступил Ходжиакбару Тошеву (Узбекистан) и перешел в утешительный блок, где проиграл хозяину татами Абубакру Шерову.

Сулейман Шукюров (81 кг) в стартовой схватке одолел Батсугара Гансуха (Монголия), но в четвертьфинале уступил Муроджону Юлдошеву (Узбекистан). Наш дзюдоист перешел в утешительный блок, где нанес поражение Юксю Юксю (Китай). В схватке за бронзу он встретится с Коте Капанадзе (Грузия).

После первого дня турнира в активе нашей команды одна золотая медаль, завоеванная Балабеем Агаевым (60 кг).