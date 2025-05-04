Наталья Семёнович из Украины в третий раз выиграла Бакинский марафон

Это прекрасно в третий раз стать победителем Бакинского марафона, чувствую себя счастливой.

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сказала победительница среди женщин, украинская спортсменка Наталья Семёнович.

"Я принимала участие в марафонах во многих странах, но успех в Баку особенный. Прекрасная погода, и победила также ветер. Я тренируюсь с 6-го класса, спорт стал смыслом моей жизни и дает свои плоды. Надо всегда усиленно тренироваться, чтобы пришли результаты", - сказала на финише победительница.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал "Бакинский марафон 2025". Участники начали забег с Площади Государственного флага.

В этом году на "Бакинский марафон 2025", проходящий под девизом "Победи ветер", зарегистрировано рекордное число участников - около 28 тысяч человек. Дистанция марафона составляет 21 километр.