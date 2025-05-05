Иноуэ в четвёртый раз защищает титул абсолютного чемпиона мира по боксу

В главном событии шоу абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ одержал победу над американцем Рамоном Карденасом техническим нокаутом и четвёртый раз защитил звание абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Чемпионат".

Так, первый бой за защиту звания абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе прошёл 6 мая прошлого года с мексиканским боксёром Луисом Нери и завершился победой японца техническим нокаутом в шестом раунде.

Второй бой прошёл уже третьего сентября с Теренсом Дохени, Иноуэ одержал победу над своим соперником так же -техническим нокаутом. И третья защита титула абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе прошла 24 января текущего года с Ё Джун Ким и завершилась победой японца техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Напомним, после данной победы на счету Иноуэ 30 побед в 30 профессиональных боях.