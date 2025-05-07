«Интер» обыграл «Барселону» в полуфинале ЛЧ

"Барселона" в полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с миланским "Интером" пропустила семь мячей за две встречи.

Первый поединок, который состоялся в Каталонии, завершился со счетом 3:3, ответный матч в Милане закончился в дополнительное время поражением испанцев с результатом 3:4, передает Day.Az.

Это первый случай с 2013 года, когда футболисты каталонского пропустили такое количество мячей за один раунд плей-офф еврокубков. В сезоне-2012/2013 "Барселона" уступила мюнхенской "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов с общим счетом 0:7 (0:4 и 0:3).

В сезоне-2019/20, формат которого был изменен из-за пандемии коронавирусной инфекции, в четвертьфинале Лиги чемпионов "Барселона" проиграла мюнхенскому клубу со счетом 2:8. Однако в тот сезон исход противостояний решался по одному матчу.

"Интер", вышедший в финал Лиги чемпионов сезона-2024/25, в финальном поединке сразится с победителем пары "ПСЖ" (Франция) - "Арсенал" (Англия). Команды проведут матч 7 мая, начало - 22:00 по московскому времени. В первой встрече, которая состоялась в Англии, сильнее оказались французы - 1:0.