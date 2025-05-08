В Лиге чемпионов завершились полуфинальные матчи

Сегодня завершилась полуфинальная стадия Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, ПСЖ принял на своем поле лондонский "Арсенал" и одержал победу со счетом 2:1 (первая игра 1:0). Первый матч этих команд в Лондоне завершился минимальной победой парижан.

Хозяева поля открыли счёт на 27-й минуте - отличился Фабиан Руис. А второй гол в ворота "Арсенала" влетел на 72-й минуте. За несколько минут до этого парижане не смогли реализовать пенальти.

Спустя четыре минуты лондонцы сократили разрыв в счёте до минимума. Но на большее их не хватило, и ПСЖ завоевал путёвку в финал.

Отметим, что ПСЖ встретится с "Интером" в финале, который состоится в Мюнхене 31 мая.

Лига Чемпионов

Полуфинал, ответный матч

7 мая

23:00. ПСЖ - Арсенал - 2:0

Голы: Руис ( 1:0), 27, Хакими (2:0), 72 , Сака (2:1), 76

Первая игра - 1:0