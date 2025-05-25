Чемпионат мира по мини-футболу: Азербайджан одолел Мавританию
В Баку продолжается чемпионат мира по мини-футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятый день чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку, стартовал третий тур группового этапа. Все игры проходят в Национальной гимнастической арене, где сегодня запланированы восемь матчей.
Тур открылся встречей между Узбекистаном и Чадом, в которой победу со счетом 3:0 одержали представители Азии. Затем Бахрейн разгромил Словению - 4:1. В матче Индия - Португалия было зафиксировано еще больше голов - 8:0 в пользу португальцев.
Сборная Венгрии одержала уверенную победу над Украиной - 3:0.
В еще одной встрече сборная Турции уступила Англии со счетом 0:3.
Сборная Азербайджана провела свой третий матч в группе, обыграв команду Мавритании со счетом 2:0 и обеспечив себе выход в следующий раунд турнира.
Чемпионат мира по мини-футболу
Групповой этап, 3-й тур
25 мая
А группа
14:00. Бахрейн - Словения - 4:1
19:30. Азербайджан - Мавритания - 2:0
B группа
12:45. Узбекистан - Чад - 3:0
22:00. Румыния - Франция
C группа
16:30. Венгрия - Украина - 3:0
18:15. Турция - Англия - 0:3
D группа
15:15. Индия - Португалия
20:45. Словакия - Болгария
Состав сборной Азербайджана:
Агасеид Гасымов, Вели Гафаров - Самир Гамзаев, Вусал Исаев, Реван Керимов, Хатаи Багиров, Мирмехти Рзаев, Мусеиб Велиев, Тамкин Халилзаде, Эшгин Тагиев, Камран Гурбатов, Миркамиль Алиев, Талех Бабаев, Камран Абдуллазаде, Эльвин Ализаде, Магомед Халилов, Рамиз Човдаров.
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