В Баку продолжается чемпионат мира по мини-футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в пятый день чемпионата мира по мини-футболу, проходящего в Баку, стартовал третий тур группового этапа. Все игры проходят в Национальной гимнастической арене, где сегодня запланированы восемь матчей.

Тур открылся встречей между Узбекистаном и Чадом, в которой победу со счетом 3:0 одержали представители Азии. Затем Бахрейн разгромил Словению - 4:1. В матче Индия - Португалия было зафиксировано еще больше голов - 8:0 в пользу португальцев.

Сборная Венгрии одержала уверенную победу над Украиной - 3:0.

В еще одной встрече сборная Турции уступила Англии со счетом 0:3.

Сборная Азербайджана провела свой третий матч в группе, обыграв команду Мавритании со счетом 2:0 и обеспечив себе выход в следующий раунд турнира.

Чемпионат мира по мини-футболу

Групповой этап, 3-й тур

25 мая

А группа

14:00. Бахрейн - Словения - 4:1

19:30. Азербайджан - Мавритания - 2:0

B группа

12:45. Узбекистан - Чад - 3:0

22:00. Румыния - Франция

C группа

16:30. Венгрия - Украина - 3:0

18:15. Турция - Англия - 0:3

D группа

15:15. Индия - Португалия

20:45. Словакия - Болгария

Состав сборной Азербайджана:

Агасеид Гасымов, Вели Гафаров - Самир Гамзаев, Вусал Исаев, Реван Керимов, Хатаи Багиров, Мирмехти Рзаев, Мусеиб Велиев, Тамкин Халилзаде, Эшгин Тагиев, Камран Гурбатов, Миркамиль Алиев, Талех Бабаев, Камран Абдуллазаде, Эльвин Ализаде, Магомед Халилов, Рамиз Човдаров.