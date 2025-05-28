ЧМ по мини-футболу в Баку

В Баку на чемпионате мира по мини-футболу стала известна еще одна команда, пробившаяся в четвертьфинал.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче, прошедшем на арене Национальной гимнастики, сборная Боснии и Герцеговины встретилась с командой Таиланда и одержала победу со счетом 3:1.

Напомним, что чемпионат мира завершится 1 июня.