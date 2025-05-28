https://news.day.az/sport/1756384.html ЧМ по мини-футболу в Баку - определился еще один четвертьфиналист В Баку на чемпионате мира по мини-футболу стала известна еще одна команда, пробившаяся в четвертьфинал. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче, прошедшем на арене Национальной гимнастики, сборная Боснии и Герцеговины встретилась с командой Таиланда и одержала победу со счетом 3:1.
ЧМ по мини-футболу в Баку - определился еще один четвертьфиналист
В Баку на чемпионате мира по мини-футболу стала известна еще одна команда, пробившаяся в четвертьфинал.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче, прошедшем на арене Национальной гимнастики, сборная Боснии и Герцеговины встретилась с командой Таиланда и одержала победу со счетом 3:1.
Напомним, что чемпионат мира завершится 1 июня.
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