Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент) рассматривает на этой неделе введение налога на проживание в отелях на территории республики. Об этом сообщает во вторник газета Hurriyet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, парламент рассматривает закон о введении или изменении различных налогов, в том числе и поправку о введении налога на проживание в отелях. Ожидается, что налог будет составлять 2% от стоимости проживания, он может вступить в силу в апреле 2020 года.

Как уточняет издание Sozcu, президент Турции Тайип Эрдоган имеет право либо увеличить ставку, либо наоборот снизить ее вдвое.

Свои опасения насчет грядущего закона выражают не только представители сферы туризма, опасающиеся убытков, но также и турецкие политики. Так, например, депутат основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), представляющий в ВНСТ Анталью, заявил, что данный налог должен действовать только лишь в отношении иностранных туристов и ни в коем случае не касаться граждан Турции.

Инициатором закона выступила возглавляемая Реджепом Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР). Как уточнил депутат ПСР Мехмет Муш, новый налог будет оплачиваться непосредственно постояльцами отелей и других сдаваемых в аренду видов размещения.