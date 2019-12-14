"Развлекательный" остров Яс в эмирате Абу-Даби в ближайшем будущем пригласит туристов-киноманов в уникальное "место размещения": в 2021 году компания Miral совместно с Warner откроет там первый в мире отель Warner Bros.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, строительство отеля WB Abu Dhabi, стоимостью 112 миллионов долларов США, на данный момент завершено на 40%. Отель WB Abu Dhabi будет расположен рядом с первоклассным тематическим парком в Абу-Даби Warner Bros. World и станет важным дополнением к "развлекательным" достопримечательностям острова Яс. Дизайн и концепция отеля вдохновлены брендом Warner Bros.

"Мы рады сообщить о строительстве первого в мире тематического отеля Warner Bros. здесь, на острове Яс. Это еще один шаг на пути к тому, чтобы превратить остров Яс в одно из лучших в мире мест для развлечений, отдыха и бизнеса. Наше партнерство с Warner Bros. - это уникальное сотрудничество, багаж которого пополнился выдающимся проектом на острове Яс", - прокомментировал Мохаммед Халифа Аль-Мубарак, президент компании Miral.

Чтобы отдохнуть в отличном отеле Эмиратов с 21 декабря в течение недели всего за 17 тысяч на человека в DBL, включая авиаперелёт, топливный сбор, трансфер и страховку → забронируйте такой тур по данной ссылке.

Номерной фонд отеля WB Abu Dhabi составит 250 номеров на восьми этажах, с современным дизайном, посвященным богатой коллекции фильмов и телевизионных шоу Warner Bros. Отель также включает фирменные рестораны WB, первоклассный спа-салон, фитнес-клуб, и бассейн на крыше с видом на пейзажи острова Яс.

"После успешного дебюта Warner Bros. World Abu Dhabi, мы рады расширить наше присутствие в регионе открытием первого в мире брендированного отеля Студии. Этот новый проект воздает должное наследию богатых развлечений Warner Bros., предлагая поклонникам бренда уникальную возможность окунуться в мир любимых персонажей", - отметил Пэм Лиффорд, Президент Warner Bros. Global Brands and Experiences.