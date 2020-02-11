https://news.day.az/tourism/1201977.html Дождливый Рим: необычный взгляд на Вечный город
Дождливый Рим: необычный взгляд на Вечный город
Польский фотограф Себастьян Луживо (Sebastian Luczywo) прогулялся по Риму в ноябре, когда на город пролился обильными дождями циклон. Себастьян постарался с необычного ракурса показать главные здания Вечного Города: Пантеон, собор Святого Петра, Колизей, античные храмы.
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