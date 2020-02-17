Согласно правилам, на борт самолета нельзя проносить свои напитки. Исключение составляют лишь жидкости, купленные непосредственно в зале ожидания или в Duty Free. Однако всем понятно, что бутылка воды, купленная в аэропорту, будет стоить в несколько раз дороже. Что же делать, если тратить свои кровные не хочется, а вода в самолете и зале ожидания вам очень нужна? "Рамблер" делится несколькими лайфхаками, передает Day.Az.

Правда, сразу оговоримся, что не всегда сотрудники аэропорта могут идти навстречу, однако, попробовать воспользоваться этими способами можно, причем на совершенно законных основаниях.

Стоит отметить, что некоторым пассажирам просто везет: сотрудники аэропорта закрывают глаза на небольшую бутылку с водой, которую вы забыли достать из рюкзака. Попробуйте оставить тару с жидкостью в сумке, вполне вероятно, что вас не станут заставлять доставать ее оттуда. Правда, бутылка не должна быть большой: 0,5-0,6 л. Если все же вам попадется слишком придирчивый сотрудник аэропорта, всегда можно спокойно достать воду и посетовать на память.

Есть и другой способ пронести воду на борт самолета и в зал ожидания, к нему придраться сотрудники аэропорта уж точно не смогут. Согласно правилам, пассажир имеет право провозить в ручной клади жидкость в таре объемом не более 100 мл. В совокупности же объем жидкости не должен превышать 1 литра. Так что никто не помешает вам разлить воду в 10 бутылочек по 100 мл и спокойно пронести с собой через пункт проверки багажа. Где найти такие бутылочки - другой вопрос.

Еще один вполне законный способ пронести воду в самолет - заморозить ее. По правилам TSA (федерального агентства США по безопасности на транспорте), которое является законодателем авиационных правил безопасности в мире, лед считается твердым телом, а не жидкостью. Поэтому его можно спокойно пронести в самолет. Замораживайте бутылку с водой и вперед, с гордым видом на контроль. Никто не имеет права отобрать у вас ледышку.

Правда, существует одно важное "но": вода должна быть заморожена в лед одним куском, а если она начнет таять, с заветной бутылочкой придется все же попрощаться. Сумка-холодильник вам в помощь или готовые пойти навстречу продавцы магазинчиков, которые могут согласиться положить вашу бутылку с водой в свой холодильник (да, такое бывает!).