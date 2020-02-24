Сегодня у нас интересная тема - как правильно выбрать чемодан для путешествий?

Если вы собираетесь перемещаться во время путешествий самолетом, поездом на корабле или на автобусе, то чемодан на колёсиках будет как никогда кстати.



Желательно, чтобы колесиков на чемодане было четыре и, чтобы они крутились во все стороны. Чемодан с такими колесиками удобен при перемещении в аэропорту или по асфальту, например.







Если таскать чемоданы по асфальту много километров, то со временем колесики стираются, но с ними бывает всё в порядке тем не менее. А если колесо сломалось, то приличные фирмы, как Chemodanaz дают гарантии на колеса и сменяют колеса или просто меняют чемодан. Кстати, Chemodanaz (https://chemodan.az/) объявил о скидках 50% на чемоданы до 31 марта 2020 года.







Надо иметь в виду, что чемодан с четырьмя колесиками нежелательно возить, наклонив на двух колесиках. В этом случае вес чемодана падает на колесики под углом, и они могут сломаться. Поэтому обязательно следует перемещать чемодан вертикально на четырех колесиках.



Чемодан может быть из ткани, но лучше использовать чемодан из прочного пластика. Чемодан из пластика крепче, как правило, и его легче чистить. О том, из какого пластика может быть чемодан, мы расскажем в нашем следующем материале. Так что следите за нашими публикациями категории "Туризм".



