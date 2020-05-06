Доходы от туризма в Китае упали почти на 60% во время майских праздников

Миллионы китайцев сократили свои расходы на поездки во время майских праздников в Китае после вспышки коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Во время праздников в честь Дня труда с 1 по 5 мая 2020 года Китай зафиксировал 115 миллионов туристических поездок внутри страны. Доход от туризма составил 47,56 миллиарда юаней ($6,79 миллиарда), показали данные Министерства культуры и туризма КНР.

Доходы оказались на 59,58% меньше чем 117,67 миллиарда юаней по время прошлогодних праздников в честь Дня труда, которые были на один день короче и проходили с 1 по 4 мая. В прошлом году в стране было зафиксировано 195 миллионов поездок.

Хотя общие показатели ниже, чем в 2019 году, сайт онлайн-бронирования путешествий Ctrip сообщил, что объем заказов на прокат автомобилей вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Шанхай, столица провинции Сычуань Чэнду и город Санья на острове Хайнань были одними из самых популярных направлений, по данным Ctrip.

Китай постепенно возвращается к нормальной жизни и снимает ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением COVID-19.

1 мая в Пекине открылся один из символов Поднебесной - императорский дворец Запретный город, закрытый в конце января из-за коронавируса. По данным государственных СМИ, в течение пятидневных выходных он принимал около 5 тысяч посетителей в день.