В Грузии разъяснили правила для туристов

Всем туристам, как внутренним, так и международным, придется использовать маски в общих закрытых помещениях гостиниц, а также соблюдать социальную дистанцию. Таковы рекомендации эпидемиологов для гостиниц, которым с сегодняшнего дня в Грузии разрешено возобновить свою деятельность, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия.

Благодаря успехам в борьбе с коронавирусом правительство Грузии с 15 июня разрешило открыть внутренний туризм, а с 1 июля - международный.

Как сообщила журналистам глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, соблюдение гостиницами рекомендаций специалистов является важным критерием для того, чтобы вернуть индустрию туризма в Грузию.

"Вернуть туризм нужно очень осторожно и безопасно, поскольку здоровье граждан и превенция вируса является самой первой миссией", - сказала Квривишвили.

Минздрав Грузии уже разработал и опубликовал рекомендации к гостиницам. По мнению Квривишвили, требования к гостиницам не сложные. Открывшиеся с сегодняшнего дня в стране гостиницы уже начали их внедрять и выполнять.

На первом этапе гостиницы должны зарегистрироваться на сайте Минздрава, чтобы пройти первичную проверку и получить разрешение принимать гостей.

В общих помещениях гостиницы постояльцы должны носить маски. Между столами в гостиничных ресторанах должна быть дистанция в два метра, за одним столом нельзя размещать больше шести человек. Особое внимание обращается на объекты питания, специфику уборки номеров, чистку бассейнов и так далее.

Национальная администрация туризма с июня запустила проект бесплатного тренинга, который разъясняет требования к гостиницам.