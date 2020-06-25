Израиль продлил запрет на въезд иностранцев

Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев до 1 августа, соответствующее уведомление получили представители иностранных авиакомпаний.

Об этом сообщает израильское агентство Ynet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пассажирам из любых стран, которые не являются гражданами или постоянными жителями Израиля, запрещен въезд в государство Израиль, включая транзитные рейсы, кроме тех пассажиров, которые имеют специальное разрешение от (израильского) управления по делам населения и иммиграции", - цитирует агентство заявление управления аэропортов, направленное представителям авиакомпаний.Запрет на въезд иностранцев действует в Израиле с середины марта.