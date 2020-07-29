https://news.day.az/tourism/1257260.html Необычное горное село в Азербайджане - ФОТОРЕПОРТАЖ
Необычное горное село в Азербайджане - ФОТОРЕПОРТАЖ
Известный азербайджанский фотограф и путешественник Алексей Лекин на своей странице в Instagram поделился восхитительными кадрами горного села Грыз на высоте более 2 000 метров над уровнем моря.
"К нему ведет вверх по каньону реки Гудиалчай одна из самых сложных дорог, что мне приходилось видеть. Этот каньон еще называют Ловец Облаков - и, действительно, в ущелье каньона облака можно встретить довольно часто...
Если Гудиалчайское водохранилище будет создано в самом узком месте Каньона, то с села Грыз можно будет наслаждаться прекрасными отражениями в глади водного резервуара", - написал Лекин в соцсети.
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