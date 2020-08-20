На Marriott подали иск из-за утечки данных миллионов клиентов

В Британии к международной компании по управлению гостиничными сетями Marriott International подали иск из-за того, что она, предположительно, не смогла предотвратить одну из крупнейших утечек данных клиентов в корпоративной истории. Об этом, в среду, 19 августа сообщает Reuters.

Исковое заявление в Высокий суд Лондона подал основатель консалтинговой компании Big Revolution, журналист Мартин Брайант. В нем говорится, что Marriott International допустила утечку личных данных постояльцев cети отелей Starwood Hotels (сейчас является частью Marriott International) с 2014 года по 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Уточняется, что всего около семи млн гостей останавливались в отелях во время взлома баз данных. Все они автоматически стали участниками иска, если не выказали желания не участвовать в нем.

Утечку данных сотен миллионов гостей Mariott обнаружила в 2018 году. Как пишет издание, злоумышленники имели доступ к базам данных гостей с июля 2014 года по сентябрь 2018 года. Среди информации, которую они получили, были имена гостей, домашние адреса, адреса электронных почт, телефонные номера, а также данные паспортов и банковских карт. Взломаны оказались, в том числе, базы отелей W Hotels, Sheraton Hotels & Resorts и Le Meridien Hotels & Resorts.



"Важность личных данных растет, так как все большая часть нашей жизни переходит в онлайн, но, как потребители, мы не всегда понимаем риски, которым подвергаемся, когда наши данные оказываются скомпрометированы не по нашей вине", - сказал Брайант.

Мартин Брайант, которого представляет юридическая фирма Hausfield, требует возмещения ущерба за нарушение британского Закона о защите информации 1998 г. и Общего регламента защиты персональных данных, принятого в 2016 г. в ЕС. Сумма возмещения ущерба не раскрывается.

Известно, что в июле 2019 г. Управление комиссара по информации (ICO), британское ведомство, регулирующее защиту персональных данных, заявило о намерении оштрафовать Marriott на 99 млн фунтов. Окончательное решение по возможному штрафу ожидается в сентябре 2020 г.