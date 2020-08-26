Украина намерена закрыть границу для иностранцев

Правительство Украины собирается закрыть государственную границу для иностранных граждан до конца сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это решение примут из-за ситуации с пандемией коронавируса. В Украину будут пускать только тех, кто имеет разрешение на проживание или является членом международных или гуманитарных миссий.

Также отмечается, что правительство продлило в стране карантин по 31 октября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

По последним данным, за время эпидемии в Украине коронавирусом заразились около 110 тысяч человек, 2 354 заболевших скончались.

Сегодня правительство также продлило действующий в стране карантин до ноября.