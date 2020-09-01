Молдова открывает границы для граждан Азербайджана

Молдова после почти полугодового перерыва открывает границы для граждан стран с относительно благоприятной обстановкой с коронавирусом, включая Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, такое решение приняла Национальная общественная комиссия общественного здоровья Молдовы.

При этом сохраняется запрет на въезд в Молдову для жителей стран, которые были включены Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в так называемый список стран "красной зоны" (страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с COVID-19).

Сейчас в него входят 53 государства, среди которых соседствующие с республикой Румыния и Украина, а также Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и ряд других. В этом случае исключение сделано для иностранцев, являющихся родственниками молдавских граждан, или имеющих право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, для представителей дипломатического корпуса и членов их семей, а также транзитных пассажиров.