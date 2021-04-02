https://news.day.az/tourism/1330564.html Возобновляются авиарейсы Львов-Баку
Возобновляются авиарейсы Львов-Баку
Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании SkyUp (Киев) с 1 апреля 2021 года выполнять регулярные рейсы по маршруту Львов - Баку (Азербайджан) - Львов с частотой в два раза в неделю.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Согласно сообщению на сайте регулятора, при этом было аннулировано право авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на эксплуатацию данной линии с частотой три раза в неделю.
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