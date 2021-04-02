Возобновляются авиарейсы Львов-Баку

Государственная авиационная служба Украины разрешила авиакомпании SkyUp (Киев) с 1 апреля 2021 года выполнять регулярные рейсы по маршруту Львов - Баку (Азербайджан) - Львов с частотой в два раза в неделю.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно сообщению на сайте регулятора, при этом было аннулировано право авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на эксплуатацию данной линии с частотой три раза в неделю.