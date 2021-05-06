Исследование Aviasales.az: где собираются провести летний отпуск азербайджанцы

Первые три места в списке популярных направлений, как и в доковидный 2019 год, занимают Россия, Турция и Украина соответственно. В то же время стоимость перелёта с тех пор возросла. Ощутимее всего подорожали авиабилеты в Россию - в 2,45 раза. Теперь они стоят в среднем 331 доллар США.



В Турцию можно улететь за 103 доллара США против 85,7 долларов двумя годами ранее, в Украину - за 170. В 2019 году авиабилет туда стоил порядка 126 долларов США.



В списке самых востребованных городов этим летом лидируют Москва, Санкт-Петербург и Стамбул. На четвёртом месте Минск, следом - Казань.



Чаще всего азербайджанские путешественники ищут авиабилеты в Россию, Турцию и Украину. На четвёртом месте разместились США, на пятом - Грузия. Интересно, что в 2019 году США располагались лишь на девятом месте, на четвёртом и пятом были Грузия и Германия соответственно.