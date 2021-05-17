Еще одна страна откроет границы для всех туристов

Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил премьер страны Здравко Кривокапич.

В пятницу премьер Кривокапич принял участие в Дельфийском экономическом форуме в Греции вместе с руководством стран региона.

"Греция открыта для всех туристов, начали работать торговые точки, кафе, рестораны и отели, что указывает на то, чему мы должны следовать, так у нас подобные протоколы и подходы. Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами "Добро пожаловать на черногорское приморье!" - разместила пресс-служба правительство видео его заявления после мероприятия в ночь на субботу.

Власти Черногории с 13 мая бесплатно делают ПЦР-тесты туристам, чьи страны этого требуют по возвращении. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации до 20 мая на всей территории Черногории отменили комендантский час, который действовал с полуночи до 5.00, а также разрешили междугороднее пассажирское сообщение по выходным.