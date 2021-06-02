Индонезия задумалась об открытии туристического коридора с Россией

Власти Индонезии задумались об открытии туристических коридоров с семью странами, в том числе и Россией. Об этом сообщили в индонезийском Министерстве туризма и креативной экономики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава ведомства Сандиага Салахуддин Уно рассказал, что их открытие обсуждалось на закрытом совещании с послами семи стран: Бельгии, Франции, России, Сингапура, Великобритании, Нидерландов и Вьетнама. "Мы надеемся, что туристические коридоры можно будет применять уже через достаточно короткий промежуток времени", - заявил он, указав на то, что ситуация с коронавирусом становится более управляемой.

Отмечается, что туристический коридор позволит путешественникам из договорившихся стран въезжать по облегченной схеме, минуя некоторые ограничения, обязательные для других визитеров. По словам Салахуддина Уно, такие коридоры обеспечат, чтобы въезжающие в страну туристы "были здоровы, выполняли все требования для путешественников и были готовы соблюдать все необходимые протоколы безопасности".

Ранее сообщалось, что власти некоторых стран задумались о создании специальных условий для допуска туристов на свою территорию после пандемии коронавируса. Речь идет туристических коридорах, которые позволят приезжим из государств с низким уровнем распространения заболевания свободно путешествовать по миру без необходимости проходить двухнедельный карантин.