AZAL увеличил частоту регулярных рейсов Баку-Тбилиси-Баку

Количество авиакомпаний, которые увеличивают частоту еженедельных рейсов в Грузии, растет, сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, сообщает Day.Az со сылкой на грузинкие СМИ.

По словам Натии Турнава, на этот раз бюджетная авиакомпания Buta Airways, основанная под структурой азербайджанской авиакомпании AZAL, решила увеличить частоту регулярных рейсов из Баку в Тбилиси и Баку.

"У нас есть еще одна хорошая новость о рейсах - лоукостер Buta Airways увеличивает частоту полетов по направлению Баку-Тбилиси-Баку, до 20 июля это будет пять рейсов в неделю, а после 20 июля авиакомпания будет выполнять два рейса в день", - заявила министр экономики.

В то же время, по словам Натии Турнава, важно, чтобы туристам из соседних стран было легче попасть в Грузию, и поэтому такое решение азербайджанской авиакомпании приветствуется.