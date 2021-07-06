Возобновляются авиарейсы из Перми в Баку и Гянджу

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало пяти авиакомпаниям допуски на совершение рейсов в Азербайджан, Египет, на Кубу и в Испанию. Соответствующий приказ Росавиации от 5 июля подписан руководителем Александром Нерадько, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

В Азербайджан - в Баку и Гянджу - вылеты могут совершать авиакомпании S7 и "Северный ветер" по 3 и по 7 раз в неделю соответсвенно. В Египет (Каир) 7 раз в неделю может летать компания "Северный ветер". Допуск к полетам на Кубу (в город Варадеро) получили две компании - "Роял Флайт" (2 раза в неделю) и "Икар" (7 раз в неделю). В испанский город Барселона может отправлять 2 раза в неделю рейсы "Азур Эйр", в Пальма-де-Майорка - "Азур Эйр" по два раза в неделю.