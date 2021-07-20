В Италии назвали возможный срок открытия страны для россиян

Италия рассматривает возможность посещения республики российскими туристами уже в сентябре. Это, в частности, связано с темпами вакцинации, заявил ТАСС посол Италии в России Паскуале Терраччано, передает Day.Az.

"К сожалению, пандемия свела к нулю поток туристов из России в Италию, и это очень нас огорчает, ведь мы прекрасно знаем, как сильно россияне любят нашу страну. В данный момент эта ситуация остается неизменной, и туристические путешествия все еще не разрешены, однако не исключено, что уже в сентябре, который в Италии является частью летнего сезона и остается весьма привлекательным с климатической точки зрения, обстоятельства могут измениться", - сказал он.

Как отметил посол, "надежда на это неразрывно связана с продвижением идущей сейчас кампании по вакцинированию". "Ведь только если значительное число граждан России присоединится к вакцинационному плану, рост заболеваемости сможет снизиться, закладывая основу для решений, позволяющих российским туристам вернуться в Италию", - добавил дипломат.

На данный момент из России в Италию можно приехать только по уважительным причинам (работа, лечение, учеба) и обладателям постоянного вида на жительство. Несмотря на возобновление даже чартерных перевозок компаниями S7 и "Победа", по туристической визе приехать нельзя. Для всех приезжающих из России в Италию предусмотрен двухнедельный карантин (помимо результата теста на коронавирус).