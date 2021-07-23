Всемирная туристская организация заявила о рекордном кризисе в истории

Международный туризм снизился с января по май текущего года на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - последнего допандемийного, сообщает Всемирная туристская организация (UNWTO), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Самый большой кризис в истории туризма продолжается уже второй год. По данным UNWTO, с января по май международные туристические потоки были на 85% ниже уровня 2019 года (и на 65% меньше, чем в 2020 году). Несмотря на небольшой всплеск в мае, появление штаммов COVID-19 и продолжающееся введение ограничений означают, что внутренний туризм возвращается гораздо более быстрыми темпами, чем международные поездки", - говорится в сообщении Всемирной туристской организации.

За первые пять месяцев текущего года в мире было зарегистрировано на 147 млн международных прибытий меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 460 млн меньше, чем в 2019 году. Небольшая тенденция к росту наметилась в мае - по мере того, как некоторые страны начали ослаблять ограничения.

Эксперты Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) в основном считают, что мировой туризм после глобальных потерь в отрасли, связанных с пандемией COVID-19, сможет восстановить свой уровень не ранее 2023 года.

UNWTO оценила 2020 год как худший период за всю историю наблюдений. В прошлом году было на миллиард международных поездок меньше, чем в 2019 году (1,5 млрд).