Эксперты рассказали о подорожании отелей на средиземноморских курортах

Эксперты туристического рынка рассказали о подорожании проживания в отелях на средиземноморских курортах. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно из исследования испанской компании Mabrian Technologies, в 2021 году стоимость проживания увеличилась в гостиницах категории три, четыре и пять звезд в сравнении с допандемийным 2019 годом.

Наибольший рост цен зафиксировали в Греции, где средняя стоимость суточного размещения в четырехзвездочных отелях повысилась на 31 процент и составила 163 евро. В пятизвездочных гостиницах этот показатель возрос на 47 процентов до 292 евро.

В тройку рекордсменов также вошла Италия. Номер в четырехзвездочной гостинице теперь обойдется в 146 евро, в пятизвездочной - 373 евро. Топ-3 замыкает Испания, где средняя стоимость ночи в отеле аналогичных категорий составила 128 и 270 евро соответственно.

Наименее подорожавшим направлением оказалась Турция. Забронировать номер в отеле категории четыре звезды можно за 76 евро - рост составил всего шесть процентов по сравнению с 2019 годом.

Как пояснили аналитики, стремительный рост цен в люксовом сегменте объясняется высоким спросом среди путешественников с большей покупательской способностью - они меньше всего пострадали от экономического кризиса и не отказываются от поездок на курорты.