Турция разрешила приезжающим в страну детям до 12 лет не делать ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-тест на антиген. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Уточняется, что ранее въезд в страну без ПЦР-теста был возможен детям только до 6 лет. Новые правила действуют до конца сентября с последующим пересмотром требований.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в стране сделают обязательным предоставление отрицательного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных и не перенесших коронавирус в театры, а также кинозалы.