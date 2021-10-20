Куба рассчитывает принять более 100 тыс. иностранных туристов до конца года

Власти Кубы ожидают, что до конца года после ослабления ограничений на въезд страну посетят более 100 тыс. иностранных туристов. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассчитываем, что до конца года в страну приедут более 100 тыс. человек, <...> с начала года к нам приехали 200 тысяч путешественников, - сказал глава ведомства. - Эта цифра зависит от рынка, но мы настроены оптимистично". Министр отметил, что Куба ожидает роста числа путешественников из России. В 2019 году, предшествующем пандемии, карибскую страну посетили около 4,75 млн иностранных туристов.

По словам Гарсиа, с середины ноября в работу введут около 4 тыс. новых номеров для проживания, а также будет предлагаться возможность вакцинации от коронавируса местными препаратами. Также с 25 октября будет открыт доступ к большинству курортных зон для кубинских граждан.

Власти Кубы заявили о полном открытии карибской страны для иностранных туристов с 15 ноября. На фоне снижения заболеваемости руководство Гаваны приняло решение открыть доступ к пляжам, а также разрешить спортивным клубам и бассейнам возобновить работу. Также были сняты ограничения на работу ресторанов и сокращено время действия комендантского часа. Ослаблены ограничения на работу галерей, библиотек, музеев, на проведение крупных мероприятий на свежем воздухе и в помещениях.

С 7 ноября власти острова отменили обязательный карантин для иностранных путешественников по прибытии в страну, а с 15 ноября будет прекращено ПЦР-тестирование на коронавирус при въезде. Вакцинированные путешественники должны будут предъявлять при въезде сертификат о вакцинации, а туристам без прививок от коронавируса необходимо будет предоставлять справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия.