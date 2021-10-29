В Европе рекомендовали возобновить поездки с тремя странами со «Спутником V»

Совет Европейского союза (ЕС) рекомендовал снять связанные с коронавирусом ограничения на поездки с Аргентиной, Намибией, Перу и Колумбией. Обновленный список государств опубликован на сайте политического органа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В трех странах из указанных Евросоветом - Аргентине, Намибии и Перу - для граждан доступна вакцинация российским препаратом "Спутник V".

Помимо них, в списке значатся Австралия, Канада, Чили, Китай (при условии подтверждения взаимности), Катар, Южная Корея, Украина и другие. Также в Европе предлагают постепенно отменить ограничения и возобновить поездки со специальными административными районами Китая - Гонконгом и Макао.

В мае Евросоюз разрешил пускать туристов, привитых вакцинами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson и несколькими китайскими. Российские препараты в это число не входят.

"Спутник V" зарегистрирован в 70 странах, общее население в которых составляет около четырех миллиардов человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 государствах. В России эффективность вакцины центра имени Гамалеи составила 97,6 процента. Против "дельта"-штамма препарат оказался эффективен на 83,1 процента.