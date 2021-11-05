В закрытую 10 лет страну впервые прибыли туристы
Британская Daily Mail сообщила об оригинальной экскурсии, предпринятой европейскими туристами, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.
"Рейд" примерно из 100 европейских туристов впервые за десять лет отправился в Ливию. "Люди здесь очень гостеприимные ... Ливийцы снова хотят видеть туристов", - приводило издание слова одного из туристов, француза Жан-Поля, вернувшегося в Ливию десять лет спустя после первой поездки.
Это был первый организованный туристический тур для иностранных гостей за последние десять лет: все эти годы Ливию сотрясала гражданская война, после того как западные страны постарались "уничтожить диктатуру" Муаммара Каддафи. Как заявил гид Али аль-Куба - он хочет "сломать стену страха" для иностранцев, желающих посетить обширную Ливийскую Сахару.
Однако пока туристов пускают фактически под конвоем: гости из Европы прибыли через пограничный переход с Тунисом, который открылся в сентябре после нескольких месяцев закрытия из-за пандемии коронавируса. Далее, в сопровождении сотрудников службы безопасности, туристы посетили старый город Гадамес, оазис в пустыне, примерно в 650 километрах (400 милях) к юго-западу от ливийской столицы Триполи. Колонну джипов с туристами сопровождали "полицейские сирены" и вооруженная охрана, как тоже отмечает издание.
"10 лет это было невозможно - потом нам сказали, что мы, наконец, можем вернуться в поездку под присмотром и с охраной", - заявил вышеупомянутый французский турист. Среди пожелавших посетить экскурсию можно было обнаружить итальянских, французских, исландских и швейцарских туристов через город.
При этом, как не забывает упомянуть британской издание, Ливия была в основном закрытой для туристов на протяжении четырех десятилетий правления Муаммара Каддафи. Издание также добавляет, что "Туризм был крошечной отраслью в Ливии, в экономике которой с середины 20 века преобладали нефть и газ. Но в 2000-х годах наблюдался кратковременный всплеск, когда режим Каддафи наладил связи с внешним миром, что было вызвано отменой санкций ООН в 2003 году, в том числе запрета на полеты".
Однако последние 10 лет, начиная с 2011 года, в страну туристов не допускал куда более существенный довод - гражданская война после свержения "диктатора". "Сегодня, благодаря году относительного спокойствия после прекращения огня в октябре 2020 года и мирного процесса под руководством Организации Объединенных Наций, первая группа туристов с 2012 года смогла приехать в тур, оплаченный государством", - добавляет Daily Mail.
Город-оазис Гадамес, бывший целью туристов, известен под названием "жемчужины пустыни". Он внесен в список ЮНЕСКО, это доримское берберское поселение и ключевой пункт торговых путей Сахары. Город имеет уникальную многоуровневую архитектуру с белыми крытыми улочками, недоступными для летнего солнца.
Впрочем, экскурсия вряд ли станет сколько-нибудь массовой: в стране по-прежнему наблюдаются локальные вспышки боевых действий, и большинство стран советуют своим гражданам воздерживаться от посещения. Однако Халед Дердера, организовавший турне, сказал, что хочет оспорить идею о том, что Ливия - "страна в упадке". "Идея поездки заключалась в том, чтобы вернуть европейских туристов - и сегодня они здесь, на ливийской земле", - сказал он.
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