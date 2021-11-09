После отмены ограничений в США возвращаются туристы

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди встречают прибывающих в США путешественников, первых после отмены ковидных ограничений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, среди пассажиров - и туристы, и родственники американцев, которых разлучила пандемия.

Джон Арлидж прилетел в США из Соединенного Королевства: "Это замечательно. Мы так долго ждали, так долго. Почти два года, что бы попасть сюда. И вот, наконец, мы здесь. Мы просто в восторге".

Питер Витас, вице-президент Internova Travel Group: "Мы безумно довольны, потому что для туристической индустрии Соединенных Штатов открытие границ было жизненно необходимо. Мы сможем снова тесно работать с нашими хорошими партнерами British Airways и American airlines, так что мы очень рады. И это спустя 600 дней. Да, время пришло".

После объявления об отмене большинства ограничений, спрос на трансатлантические рейсы резко вырос. Чтобы попасть в Штаты путешественникам помимо визы необходимо предоставить и отрицательный результат ПЦР теста на коронавирус и сертификат о вакцинации препаратом, одобренным местным регулятором и ВОЗ.