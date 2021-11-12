Популярная страна ЮВА объявила об открытии для туристов

Малайзия осознала, что одного внутреннего спроса недостаточно для оживления турсектора и наконец-то решила открыть международные границы для иностранных туристов. Популярная среди российских туристов пляжная страна ЮВА откроется с 1 января 2022 года. Однако чиновники еще не определили четкие условия въезда. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил правительственный консультативный совет страны, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"В туристическом секторе страны наблюдается медленное восстановление из-за нехватки туристов. Операторам этого сектора нужно время и ресурсы для возобновления бизнеса", - рассказал местным СМИ бывший премьер-министр Мухиддин Яссин.

Уточняется, что на этой Малайзия страна также начнет пилотную программу, позволяющую полностью вакцинированным иностранным туристам посещать Лангкави - потрясающе красивый остров у побережья Малайзии. Путешественники должны будут остаться не менее трех дней и предъявить доказательство отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного в течение 72 часов после их отъезда. По данным местных СМИ, карантинные ограничения на этих туристов распространяться не будут.

Путешественникам также необходимо будет оформить страховку на сумму не менее $80.000 и пройти лабораторное обследование по прибытии. Те, кто прибудет через Куала-Лумпур, будут проходить экспресс-тестирование, а те, кто едет прямо на Лангкави, должны пройти полноценный ПЦР-тест на второй день после приезда. Туристам, которые остаются более пяти дней, придется сдать еще один молекулярный тест на пятый день отдыха.

По оценкам экспертов, Малайзия заняла третье место среди стран и регионов, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса и закрытия границ. Если до ковидного 2020 года туристический трафик достигал 2.1 млн отдыхающих, то в настоящее время ежемесячно страну посещают около 361 тыс. туристов.

Чтобы привлечь отдыхающих и разнообразить их пребывание в пляжной стране, Малайзия запустила продажу круизных путешествий под названием "поездки в никуда". Первые рейсы были запланированы на середину октября. В рамках необычного путешествия судно выходит в море и не останавливается в других портах.