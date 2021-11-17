Из Вьетнама в США будет совершен первый в истории прямой авиарейс

Первый в истории регулярный прямой рейс Вьетнам-США осуществит национальный авиаперевозчик Социалистической Республики Вьетнам - компания Vietnam Airlines. Он намечен на 28 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Вьетнамское информационное агентство (ВИА), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

16 ноября авиакомпания Vietnam Airlines получила официальное разрешение Федерального управления гражданской авиации США на выполнение беспосадочных коммерческих рейсов между страной в Юго-восточной Азии и Соединенными Штатами. Это первая и единственная компания, которой разрешено выполнять эти рейсы.

Новый рейс свяжет Хошимин и Сан-Франциско. Полеты будут выполняться на Boeing 787-9 Dreamliner. Для осуществления маршрута из Хошимина в Сан-Франциско потребуется 13 часов 50 минут, в противоположном направлении - 16 часов 40 минут.